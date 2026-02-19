Один из подозреваемых в похищении человека в Приморском крае заключен под стражу

С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В пресс-службе уточнили, что ход и результаты расследования уголовного дела по статье о похищении человека группой лиц с применением насилия контролирует прокуратура города.