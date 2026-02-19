Один из подозреваемых в похищении человека в Приморском крае заключен под стражу

Одного из участников группы, подозреваемой в похищении человека в Артеме Приморского края, заключили под стражу на два месяца. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По данным следствия, фигурант вместе с другими лицами прибыл к частному дому на улице Лазо и поместил его в салон автомобиля с целью вымогательства денежных средств.
С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В пресс-службе уточнили, что ход и результаты расследования уголовного дела по статье о похищении человека группой лиц с применением насилия контролирует прокуратура города.
Отмечается, что еще четырем задержанным участникам группы предстоит избрание меры пресечения. Следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств преступления и роли каждого фигуранта, передает Telegram-канал прокуратуры.
По предварительным данным, 16 февраля 2026 года злоумышленники на автомобиле Toyota Prius подъехали к дому по улице Лазо, насильно посадили потерпевшего в салон и увезли его в неустановленное место на территории Артемовского городского округа.