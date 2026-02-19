Стали известны подробности задержания поджигателей релейного шкафа в Татарстане

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства, 20‑летний и 23‑летний жители республики получили в одном из мессенджеров предложение поджигать объекты связи — в том числе вышки и релейные шкафы. За это им обещали вознаграждение в 30 тысяч рублей, объясняя действия якобы схемой по получению страховых выплат.