Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего в Пермском крае школьника

Утром в четверг 13-летний ученик школы, зайдя в помещение учебного учреждения, расположенного в Александровске Пермского края, находясь на лестничном марше третьего этажа, по причине конфликта с одноклассником нанес ему удары ножом в область тела и шеи. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован. Заведено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СК РФ. С напавшим на школьника проводятся следственные действия, он доставлен в отдел, отметили в СК.