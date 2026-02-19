Стала известна причина нападения школьника с ножом на сверстника в Пермском крае

В Александровске Пермского края 13-летний ученик ранил ножом одноклассника из-за конфликта между ними, сообщили правоохранители.
Нападение произошло утром в здании школы на улице Кирова, пострадавший госпитализирован, передает РИА Новости.
По информации Mash, первую помощь пострадавшему школьнику оказали учителя физкультуры и ОБЖ и учительница физики. Ранение пришлось в грудь, и сотрудники школы немедленно приступили к оказанию помощи.
По словам одноклассников, нападавший часто упоминал «арестантские понятия»* и подобные темы. Следственные органы продолжают проверку обстоятельств произошедшего, чтобы установить все детали конфликта и собрать доказательства.
О случившемся в четверг, 19 февраля, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, состояние пострадавшего подростка оценивается как тяжелое.
*Движение АУЕ признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории России.