ТАСС: Краснов возмутился историей ареста бывшей супруги бизнесмена Галицкого

Вмешательство Краснова в дело Галицкой повлекло за собой изменения в Истринском суде.

Источник: Комсомольская правда

Председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова возмутила история с арестом Алии Галицкой, покончившей с собой в ИВС. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, реакция главы Верховного суда привела к кадровым последствиям в Истринском суде.

«Краснов был возмущен, как итог, председатель Истринского суда подал заявление о сложении с себя полномочий председателя суда», — рассказал собеседник агентства.

Он также подтвердил, что судья, принимавший решение об аресте, подал в отставку. Московский областной суд позднее отменил постановление о заключении Галицкой под стражу по ходатайству следствия. Кроме того, инстанция указала на отсутствие должной аргументации при избрании меры пресечения.

Напомним, вечером 7 февраля Алию Галицкую обнаружили мертвой в камере истринского ИВС. Она находилась там после заседания суда, который постановил заключить ее под стражу по делу о вымогательстве у бывшего супруга. Позже стало известно, что женщина оставила записку. Ее дело рассматривалось на фоне имущественного спора и разбирательств о детях.

Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
