ТАСС: Краснов возмутился историей ареста бывшей супруги бизнесмена Галицкого

Председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова возмутила история с арестом Алии Галицкой, покончившей с собой в ИВС. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, реакция главы Верховного суда привела к кадровым последствиям в Истринском суде.
«Краснов был возмущен, как итог, председатель Истринского суда подал заявление о сложении с себя полномочий председателя суда», — рассказал собеседник агентства.
Он также подтвердил, что судья, принимавший решение об аресте, подал в отставку. Московский областной суд позднее отменил постановление о заключении Галицкой под стражу по ходатайству следствия. Кроме того, инстанция указала на отсутствие должной аргументации при избрании меры пресечения.
Напомним, вечером 7 февраля Алию Галицкую обнаружили мертвой в камере истринского ИВС. Она находилась там после заседания суда, который постановил заключить ее под стражу по делу о вымогательстве у бывшего супруга. Позже стало известно, что женщина оставила записку. Ее дело рассматривалось на фоне имущественного спора и разбирательств о детях.