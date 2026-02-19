ТАСС: Краснов возмутился историей ареста бывшей супруги бизнесмена Галицкого

Напомним, вечером 7 февраля Алию Галицкую обнаружили мертвой в камере истринского ИВС. Она находилась там после заседания суда, который постановил заключить ее под стражу по делу о вымогательстве у бывшего супруга. Позже стало известно, что женщина оставила записку. Ее дело рассматривалось на фоне имущественного спора и разбирательств о детях.