Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Забайкалье выявили ячейку террористической организации из семи человек

Силовики арестовали пятерых подозреваемых в создании террористической ячейки.

Сиилами ФСБ, ФСИН и СК пресечена деятельность террористической группы, состоявшей из семи лиц, в одной из исправительных колоний Забайкалья.

По данным расследования, участники группы, ранее осужденные за серьезные преступления, сформировали незаконное сообщество террористической направленности. Его задачи включали распространение идеологии терроризма, оказание поддержки организациям, признанным в РФ террористическими и запрещенными, а также организацию возможных актов террора.

В рамках оперативных мероприятий у подозреваемых были обнаружены и изъяты экстремистские материалы, а также средства связи, применявшиеся для перечисления финансовых средств террористическим структурам и их сторонникам.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом в отношении пяти обвиняемых. Двое других продолжают отбывать наказание в исправительных учреждениях Забайкальского края.