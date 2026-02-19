В Забайкалье выявили ячейку террористической организации из семи человек

По данным расследования, участники группы, ранее осужденные за серьезные преступления, сформировали незаконное сообщество террористической направленности. Его задачи включали распространение идеологии терроризма, оказание поддержки организациям, признанным в РФ террористическими и запрещенными, а также организацию возможных актов террора.
В рамках оперативных мероприятий у подозреваемых были обнаружены и изъяты экстремистские материалы, а также средства связи, применявшиеся для перечисления финансовых средств террористическим структурам и их сторонникам.
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом в отношении пяти обвиняемых. Двое других продолжают отбывать наказание в исправительных учреждениях Забайкальского края.