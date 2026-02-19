Нападение на школьника в Пермском крае. Главное о происшествии

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- ЧП в СОШ № 1 Александровска произошло утром 19 февраля.
- Как сообщил Махонин, семиклассник ранил ножом сверстника.
Состояние пострадавшего
- Состояние подростка оценивается как тяжелое.
- Его эвакуируют в Березники.
- Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург.
Расследование и реакция
- Занятия во всех школах города Александровска в Пермском крае приостановлены до 24 февраля после ЧП, сообщили в Министерстве образования и науки Пермского края.
- На месте работают правоохранительные органы.
- Прокуратура города Александровска организовала проверку.
- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка условиям обучения детей и исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
- Для установления обстоятельств происшествия в школу выехал прокурор Александровска Андрей Малкин.
- Расследование находится на контроле руководителя краевого СУ СК РФ Дениса Головкина.
- Возбуждено уголовное дело по статьям покушение на убийство несовершеннолетнего, халатность, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- Школьника, напавшего на одноклассника, доставили в следственный отдел.
- Информации о неблагополучии семьи напавшего школьника не поступало, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.
- По словам детского омбудсмена, сейчас пострадавшему ребенку оказывается вся необходимая помощь. Также организована психологическая помощь учащимся, их родителям и педагогам.
- Напавший подросток ранил одноклассника из-за конфликта, сообщило следственное управление СК России по региону.
- По версии следствия, в утреннее время 19 февраля 13-летний ученик школы, зайдя в помещение учебного учреждения, расположенного в Александровске, находясь на лестничном марше 3-го этажа, по причине конфликта с одноклассником нанес последнему удары ножом в область тела и шеи.