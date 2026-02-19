Ричмонд
Нападение на школьника в Пермском крае. Главное о происшествии

Семиклассник в школе в городе Александровске Пермского края ранил ножом сверстника, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • ЧП в СОШ № 1 Александровска произошло утром 19 февраля.
  • Как сообщил Махонин, семиклассник ранил ножом сверстника.

Состояние пострадавшего

  • Состояние подростка оценивается как тяжелое.
  • Его эвакуируют в Березники.
  • Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург.

Расследование и реакция

  • Занятия во всех школах города Александровска в Пермском крае приостановлены до 24 февраля после ЧП, сообщили в Министерстве образования и науки Пермского края.
  • На месте работают правоохранительные органы.
  • Прокуратура города Александровска организовала проверку.
  • В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка условиям обучения детей и исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
  • Для установления обстоятельств происшествия в школу выехал прокурор Александровска Андрей Малкин.
  • Расследование находится на контроле руководителя краевого СУ СК РФ Дениса Головкина.
  • Возбуждено уголовное дело по статьям покушение на убийство несовершеннолетнего, халатность, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
  • Школьника, напавшего на одноклассника, доставили в следственный отдел.
  • Информации о неблагополучии семьи напавшего школьника не поступало, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.
  • По словам детского омбудсмена, сейчас пострадавшему ребенку оказывается вся необходимая помощь. Также организована психологическая помощь учащимся, их родителям и педагогам.
  • Напавший подросток ранил одноклассника из-за конфликта, сообщило следственное управление СК России по региону.
  • По версии следствия, в утреннее время 19 февраля 13-летний ученик школы, зайдя в помещение учебного учреждения, расположенного в Александровске, находясь на лестничном марше 3-го этажа, по причине конфликта с одноклассником нанес последнему удары ножом в область тела и шеи.