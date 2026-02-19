В Днепропетровской области майор помогал военным бежать с Украины

В Днепропетровской области Украины майор организовал схему побега военнослужащих из местных воинских частей, заявило Госбюро расследований (ГБР) страны.
По данным ведомства, военный привлек к своей противоправной деятельности еще двух человек, которые стали отвечать за финансовые расчеты и транспортировку сбегающих.
«Предлагали полный пакет услуг: инструктаж, мероприятия по конспирации, перемещение по Украине, дальнейшую организацию выезда в страны Европы, а также разъяснения, как оформить статус беженца за границей», — рассказали в ГБР.
В одном из случаев, который привело Госбюро, за помощью с организацией побега к подозреваемым обратился военный из части, расположенной в Каменском районе. За услугу он должен был заплатить 14 тысяч долларов. Часть денег была отдана, когда военнослужащего вывезли из части в Днепр, остальное он должен был передать перед выездом из страны, но схему раскрыли.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области Украины два сержанта ТЦК (Территориальный центр комплектования и соцподдержки — аналог военкомата в стране) помогали уклонистам от службы бежать в Румынию. Схема также была вскрыта Государственным бюро расследований.