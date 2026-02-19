Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Днепропетровской области майор помогал военным бежать с Украины

Госбюро расследований Украины сообщило, что под Днепром майор организовал схему побега военных из местных воинских частей.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровской области Украины майор организовал схему побега военнослужащих из местных воинских частей, заявило Госбюро расследований (ГБР) страны.

По данным ведомства, военный привлек к своей противоправной деятельности еще двух человек, которые стали отвечать за финансовые расчеты и транспортировку сбегающих.

«Предлагали полный пакет услуг: инструктаж, мероприятия по конспирации, перемещение по Украине, дальнейшую организацию выезда в страны Европы, а также разъяснения, как оформить статус беженца за границей», — рассказали в ГБР.

В одном из случаев, который привело Госбюро, за помощью с организацией побега к подозреваемым обратился военный из части, расположенной в Каменском районе. За услугу он должен был заплатить 14 тысяч долларов. Часть денег была отдана, когда военнослужащего вывезли из части в Днепр, остальное он должен был передать перед выездом из страны, но схему раскрыли.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области Украины два сержанта ТЦК (Территориальный центр комплектования и соцподдержки — аналог военкомата в стране) помогали уклонистам от службы бежать в Румынию. Схема также была вскрыта Государственным бюро расследований.