Занятия во всех школах Александровска приостановили после нападения до 24 февраля

Власти города Александровска совместно с правоохранительными органами приняли решение приостановить занятия во всех школах города до 24 февраля. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в Министерстве образования и науки Пермского края.

В Telegram-канале ведомства отметили, что меры связаны с недавним ЧП, когда один из школьников ранил ножом одноклассника, и приостановка учебного процесса необходима для обеспечения безопасности учащихся.

О случившемся в четверг, 19 февраля, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В Александровске 13-летний ученик ранил ножом одноклассника из-за конфликта между ними. По словам губернатора, состояние пострадавшего подростка оценивается как тяжелое. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство школьника.