ФСБ задержала членов ячейки террористов, созданной в колонии в Забайкалье

— Указанная ячейка создана в интересах запрещенной в РФ международной террористической организации с целью сбора денежных средств для ее финансирования и склонения к участию, — уточнили там.
По данным ФСИН, организаторы и участники организации были задержаны в Дагестане, Забайкальском и Краснодарском краях, а также в Волгоградской области, передает ТАСС.
13 февраля сотрудники ФСБ также задержали в Крыму двух членов запрещенной в России организации. Во время конспиративных собраний они вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман.