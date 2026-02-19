Ричмонд
В Забайкалье завели уголовное дело на участников террористического сообщества

Пять лиц взяты под стражу, двое других уже отбывают наказание.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкалье завели уголовное дело в отношении организаторов и участников террористического сообщества. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СК России, семеро подозреваемых обвиняются в создании и участии в террористическом сообществе. Пятеро из них уже имели судимости в этом регионе, а двое остаются в заключении.

— Группа лиц организовала террористическое сообщество. Их деятельность была направлена на пропаганду и оправдание терроризма и подготовку к совершению преступлений, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В ходе обысков по местам проживания осужденных изъяли запрещенную литературу и телефоны. Пять лиц взяты под стражу, двое других отбывают наказание в местах лишения свободы.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что бизнесмен из Иркутской области задолжал таможне более миллиона рублей. На его автомобиль надзорное ведомство наложило арест.