В Забайкалье завели уголовное дело на участников террористического сообщества

В Забайкалье завели уголовное дело в отношении организаторов и участников террористического сообщества. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СК России, семеро подозреваемых обвиняются в создании и участии в террористическом сообществе. Пятеро из них уже имели судимости в этом регионе, а двое остаются в заключении.