Дроны ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Великих Луках

В четверг, 19 февраля, город Великие Луки подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
По словам главы региона, беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности.
«Идет атака БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, просьба не подходить к окнам. Если вы находитесь на улице, укройтесь в ближайшем здании или помещении», — написал губернатор в канале на платформе Max.
Кроме того, в результате удара украинских дронов был поражен резервуар с нефтепродуктами. После попадания произошло возгорание. Информация о пострадавших и масштабах ущерба уточняется.
Напомним, как сообщило Министерство обороны РФ, за ночь на четверг, 19 февраля, было сбито 113 беспилотников над территорией России.