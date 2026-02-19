Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Великих Луках

В результате удара дронов ВСУ был поражен резервуар с нефтепродуктами.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 19 февраля, город Великие Луки подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам главы региона, беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности.

«Идет атака БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, просьба не подходить к окнам. Если вы находитесь на улице, укройтесь в ближайшем здании или помещении», — написал губернатор в канале на платформе Max.

Кроме того, в результате удара украинских дронов был поражен резервуар с нефтепродуктами. После попадания произошло возгорание. Информация о пострадавших и масштабах ущерба уточняется.

Напомним, как сообщило Министерство обороны РФ, за ночь на четверг, 19 февраля, было сбито 113 беспилотников над территорией России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше