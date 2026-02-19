ФСБ: террористы в ИК Забайкалья склоняли осужденных к присоединению к ним

В исправительной колонии № 7 в Забайкальском крае выявили законспирированную террористическую ячейку. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН России.
По данным ведомства, группа осужденных создала структуру запрещенной в РФ международной организации и занималась пропагандой. В частности, агитировала заключенных ко вступлению в ее ряды.
«Группа осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 7 УФСИН России по Забайкальскому краю, создала ячейку запрещенной в РФ международной террористической организации с целью пропаганды ее идеологии», — рассказали в пресс-бюро.
В ФСИН уточнили, что деятельность семи участников ячейки была пресечена совместно с ФСБ. Организаторов и основных фигурантов задержали в Дагестане, Забайкальском и Краснодарском крае, а также в Волгоградской области.
Ранее сотрудники ФСБ при взаимодействии с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 86 человек в 37 регионах, причастных к незаконному обороту оружия. В ходе масштабной операции изъяли более 120 единиц огнестрельного оружия, гранатометы, гранаты, взрывчатые вещества и свыше 15 тысяч патронов. Также была прекращена работа 19 подпольных мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов.