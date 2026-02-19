ФСБ: террористы в ИК Забайкалья склоняли осужденных к присоединению к ним

Ранее сотрудники ФСБ при взаимодействии с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 86 человек в 37 регионах, причастных к незаконному обороту оружия. В ходе масштабной операции изъяли более 120 единиц огнестрельного оружия, гранатометы, гранаты, взрывчатые вещества и свыше 15 тысяч патронов. Также была прекращена работа 19 подпольных мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов.