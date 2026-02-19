Ричмонд
Бастрыкин потребовал доклад о нападении на омского фельдшера

В центральном аппарате проконтролируют исполнение поручения.

Источник: Комсомольская правда

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил у регионального управления информацию по делу об омиче, напавшем на медика. Напомним, ЧП произошло в феврале 2026 года.

«Мужчина, вооруженный ножом, напал на фельдшера скорой медицинской помощи, прибывшего для его госпитализации. В СУ СК России по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Председатель областного управления ведомства Виталий Батищев доложит Александру Бастрыкину об обстоятельствах, установленных при первоначальных разбирательствах, и об итогах расследования. Исполнение поручения держит на контроле центральный аппарат СКР.

Ранее мы писали, что в Омске отправят под суд аферистку, лишившую единственного жилья воспитанницу детдома.

