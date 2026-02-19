Жителей Приморья предупредили о мошеннической схеме через ошибку браузера

Эксперты по кибербезопасности поясняют, что этот вирус создан для кражи личных данных. Получив доступ к компьютеру, мошенники могут украсть пароли от социальных сетей, банковских приложений и почты. Более того, зараженный компьютер начинают использовать втемную: с него автоматически посещаются тысячи рекламных сайтов, чтобы списать деньги с привязанных карт или использовать накопленные бонусы.