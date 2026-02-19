Жителей Приморья предупредили о мошеннической схеме через ошибку браузера

В России, и в Приморском крае, в частности, набирает обороты новый вид кибермошенничества, нацеленный на пользователей популярных браузеров. Злоумышленники научились подделывать системные сообщения об ошибках, чтобы получить доступ к чужим компьютерам и деньгам.
Схема обмана выглядит очень правдоподобно. Заходя на некоторые сайты, пользователь видит полупрозрачный рекламный баннер, который занимает весь экран. Если случайно нажать на него, человека перенаправляет на специально созданную страницу, стилизованную под официальный интерфейс Google Chrome.
На этой странице жертву пугают сообщением о якобы возникшем сбое в работе браузера. Чтобы «устранить неполадку», человеку предлагают пройти простой тест или скачать программу-исправитель. Однако вместо помощи пользователь загружает на свое устройство вредоносное программное обеспечение.
Эксперты по кибербезопасности поясняют, что этот вирус создан для кражи личных данных. Получив доступ к компьютеру, мошенники могут украсть пароли от социальных сетей, банковских приложений и почты. Более того, зараженный компьютер начинают использовать втемную: с него автоматически посещаются тысячи рекламных сайтов, чтобы списать деньги с привязанных карт или использовать накопленные бонусы.
Специалисты призывают приморцев быть бдительными: не нажимать на подозрительные всплывающие окна и ни в коем случае не скачивать программы, предлагаемые через такие сообщения об ошибках.