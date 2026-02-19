Водитель легковой машины пострадал в ночном ДТП в центре Ростова

Водитель легковой машины пострадал в ДТП на Буденновском проспекте в Ростове-на-Дону, это произошло в ночь на 19 февраля. Детали аварии сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Предварительно, 49-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал на красный свет по улице Текучева в направлениии переулка Островского и на регулируемом перекрестке столкнулся с внедорожником «Хавал Н9» под управлением 22-летнего водителя. Внедорожник после столкновения отбросило на опору дорожных знаков.
— Пострадал водитель «Лада Гранта». Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.
Автовладельцам напоминают: на перекрестках нужно снижать скорость и строго следовать сигналам светофора.
