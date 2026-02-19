Водитель легковой машины пострадал в ночном ДТП в центре Ростова

Предварительно, 49-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал на красный свет по улице Текучева в направлениии переулка Островского и на регулируемом перекрестке столкнулся с внедорожником «Хавал Н9» под управлением 22-летнего водителя. Внедорожник после столкновения отбросило на опору дорожных знаков.