СК: 13-летний школьник ранил сверстника в Пермском крае из-за ссоры с ним

Отмечается, что ЧП произошло утром 19 февраля. На лестничном марше третьего этажа нападавший нанес однокласснику удары ножом в область шеи и тела. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела по фактам покушения на убийство несовершеннолетнего, халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.