СК: 13-летний школьник ранил сверстника в Пермском крае из-за ссоры с ним

13-летний школьник напал с ножом на сверстника в школе города Александровск Пермского края. Причиной нападения стала ссора. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
Отмечается, что ЧП произошло утром 19 февраля. На лестничном марше третьего этажа нападавший нанес однокласснику удары ножом в область шеи и тела. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела по фактам покушения на убийство несовершеннолетнего, халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Пострадавшего экстренно госпитализировали, а с нападавшим идут следственные действия — он находится в следственном отделе. Следователи и криминалисты регионального СК РФ работают на месте происшествия. В скором времени, добавили в ведомстве, начнутся судебные экспертизы.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что пострадавшего при нападении ребенка в тяжелом состоянии перевозят в населенный пункт Березники. Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург.