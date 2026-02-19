Звезду немецкого рэпа задержали на Пхукете за наркотики

Задержание произошло в районе Чалонг. Сам Samra отрицает связь с наркотиками и подтверждает только факт задержания. Он опубликовал в соцсетях пост из полицейской станции, где благодарит своего менеджера и отвечает на комментарии, но подробностей не раскрывает.