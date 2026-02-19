Звезду немецкого рэпа задержали на Пхукете за наркотики

31-летний немецкий рэпер Samra был задержан на острове Пхукет после вечеринки в клубе — полиция остановила его и нашла при нём вещества, которые в Таиланде считаются наркотиками, сообщает Focus online, перевод сделал aif.ru.
Задержание произошло в районе Чалонг. Сам Samra отрицает связь с наркотиками и подтверждает только факт задержания. Он опубликовал в соцсетях пост из полицейской станции, где благодарит своего менеджера и отвечает на комментарии, но подробностей не раскрывает.
Сотрудник немецкого посольства в Бангкоке подтвердил задержание и советовал рэперу обратиться к адвокату, что тот и сделал. Через некоторое время Samra был отпущен из-под стражи, но дело будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Этот инцидент случился менее чем через две недели после того, как берлинскую квартиру музыканта взломали. Также он привлекал внимание общественности другими событиями.