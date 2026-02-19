Ударила сына ножом в грудь в новогоднюю ночь: 57-летнюю жительницу Приморья будут судить за убийство

По информации правоохранительных органов, преступление было совершено 1 января 2026 года в селе Галенки. В доме на улице Славянская женщина распивала алкоголь со своим 39-летним сыном. Между родственниками возникла ссора, в ходе которой обвиняемая схватилась за нож и нанесла мужчине удар в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.