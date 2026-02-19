В Башкирии пьяный дебошир угрожал матери, сестре и полицейским

Пьяный мужчина сначала из хулиганских побуждений повредил четыре припаркованные машины, а затем в квартире матери взял нож и стал угрожать убийством ей и сестре. Когда на место прибыли полицейские, дебошир не собирался успокаиваться. Он размахивал перед сотрудниками МВД ножом и муляжом гранаты, выкрикивая угрозы расправы.