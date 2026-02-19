В Башкирии пьяный дебошир угрожал матери, сестре и полицейским

В Альшеевском районе Башкирии вынесли приговор местному жителю, который устроил дебош с оружием и напал на полицейских. Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, все случилось в октябре прошлого года в селе Раевский.
Пьяный мужчина сначала из хулиганских побуждений повредил четыре припаркованные машины, а затем в квартире матери взял нож и стал угрожать убийством ей и сестре. Когда на место прибыли полицейские, дебошир не собирался успокаиваться. Он размахивал перед сотрудниками МВД ножом и муляжом гранаты, выкрикивая угрозы расправы.
Суд учел все обстоятельства и приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.