В Башкирии пьяный дебошир угрожал матери, сестре и полицейским

Житель Альшеевского района получил три года за гранату, нож и разбитые машины.

Источник: Комсомольская правда

В Альшеевском районе Башкирии вынесли приговор местному жителю, который устроил дебош с оружием и напал на полицейских. Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, все случилось в октябре прошлого года в селе Раевский.

Пьяный мужчина сначала из хулиганских побуждений повредил четыре припаркованные машины, а затем в квартире матери взял нож и стал угрожать убийством ей и сестре. Когда на место прибыли полицейские, дебошир не собирался успокаиваться. Он размахивал перед сотрудниками МВД ножом и муляжом гранаты, выкрикивая угрозы расправы.

Суд учел все обстоятельства и приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

