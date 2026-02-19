Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку

СЕУЛ, 19 фев — РИА Новости. Суд в Южной Корее приговорил бывшего президента Юн Сок Ёля к пожизненному заключению по обвинению в руководстве мятежом в связи с введением в стране чрезвычайного военного положения в декабре 2024 года, следует из трансляции заседания суда.