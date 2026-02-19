В Слюдянке два человека погибли из-за загоревшегося обогревателя

В Слюдянке на пожаре в частном доме погибли два человека. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, жилой объект загорелся на улице Первомайской.
— Дом загорелся из-за включенного обогревателя. Его оставили без присмотра, а рядом лежали вещи, которые охватило пламя, — прокомментировали в ведомстве.
Рядом с включенным обогревателем лежали вещи ГУ МЧС по Иркутской области.
На место оперативно отправились семь спасателей с двумя единицами спецтехники. Сотрудники МЧС обнаружили в горящем доме 50-летнюю женщину и 59-летнего мужчину. Огонь уничтожил 10 квадратных метров. В доме ранее в рамках социальной программы устанавливали пожарный извещатель, однако при осмотре его не было.
