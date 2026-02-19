В Слюдянке два человека погибли из-за загоревшегося обогревателя

На место оперативно отправились семь спасателей с двумя единицами спецтехники. Сотрудники МЧС обнаружили в горящем доме 50-летнюю женщину и 59-летнего мужчину. Огонь уничтожил 10 квадратных метров. В доме ранее в рамках социальной программы устанавливали пожарный извещатель, однако при осмотре его не было.