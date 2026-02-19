Девочка и женщина пострадали при опрокидывании ВАЗа

Накануне вечером, 18 февраля, в отдел МВД «Тюкалинский» сообщили об аварии на трассе Р-402. ВАЗ 21099 съехал с дороги и перевернулся, пострадали 43-летняя женщина и 15-летняя девочка. Деталями инцидента поделились в полиции региона.