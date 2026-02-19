ФСБ задержала главу Департамента недропользования по ДФО во Владивостоке

Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю провели обыски в департаменте по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу во Владивостоке и задержали руководителя ведомства Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого по подозрению в получении взяток за выдачу лицензий на разработку месторождений полезных ископаемых.
Оперативные мероприятия силовики провели в рабочее время, фигурантов, по данным источника, близкого к правоохранительным органам, застали в кабинетах, после чего их задержали. Об этом сообщил Telegram-канал VLADIVOSTOK1.RU.
По предварительной информации, речь идет о передаче значительных сумм за согласование и оформление лицензий на пользование недрами, при этом собранные материалы приобщены к проверочным действиям в рамках возможного уголовного дела о коррупции.
Известно, что Дмитрий Цуканов с 2020 года возглавляет департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу, ранее он занимал должность заместителя начальника этого же ведомства и руководил отделом геологии и лицензирования по Магаданской области.