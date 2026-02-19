ФСБ задержала главу Департамента недропользования по ДФО во Владивостоке

Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю провели обыски в департаменте по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу во Владивостоке и задержали руководителя ведомства Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого по подозрению в получении взяток за выдачу лицензий на разработку месторождений полезных ископаемых.