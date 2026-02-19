Ричмонд
Теневой навес катка обрушился на юге Москвы

Теневой навес катка обрушился на Днепропетровской улице в столице. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе префектуры ЮАО.

— На Днепропетровской улице на юге столицы произошло повреждение теневого навеса открытого катка. В момент инцидента каток не работал. Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе префектуры.

Ранее крыша административного здания частично обрушилась в Мытищах. Инцидент произошел в деревне Бородино. Никто из людей не пострадал. Спасатели рекомендовали своевременно убирать снег с крыш, чтобы избежать подобных ситуаций.

До этого в Мытищах остановка общественного транспорта не выдержала снега и обрушилась на девушку. Пострадавшей помогли очевидцы. Девушку госпитализировали.