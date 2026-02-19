В Испании мужчину обвинили в жестоком убийстве семьи и селфи с телами

Приезжий из Алжира, Абделькадер Б., обвиняется в жестоком убийстве своей бывшей жены, 49-летней Марии Хосе Бу, и 12-летней дочери, предполагается, что после того, как он их зарезал, он сделал селфи с их трупами. Трагедия произошла в популярном туристическом городке Коста-дель-Асаар в Испании, материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что полицию вызвали встревоженные соседи, когда увидели, как мужчина «позирует» на фоне тел.
В свою очередь, правоохранителям он сообщил, что кто-то прислал ему снимки в мессенджер, после чего он быстро прибежал домой и выбил дверь, чтобы попасть внутрь. Однако силовики ему не поверили, так как в отношении него действовал судебный запрет на приближение к женщине и ребенку.
«Он контролировал ее, ходил за ней по пятам», — поделился сосед убитых.
По данным издания, Абделькадер и его экс-супруга страдали проблемами со слухом, поэтому для его допроса пригласили сурдопереводчика.
Мужчину заключили под стражу.
Ранее в Австрии муж убил жену в День святого Валентина.