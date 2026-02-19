В Испании мужчину обвинили в жестоком убийстве семьи и селфи с телами

В свою очередь, правоохранителям он сообщил, что кто-то прислал ему снимки в мессенджер, после чего он быстро прибежал домой и выбил дверь, чтобы попасть внутрь. Однако силовики ему не поверили, так как в отношении него действовал судебный запрет на приближение к женщине и ребенку.