Прокуратура начала проверку после задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах

Транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержек и отмен рейсов в авиагаванях Московского авиаузла. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержек и отмен рейсов в авиагаванях Московского авиаузла. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с задержками и отменами рейсов. Причинами корректировки времени вылета и прилета стали неблагоприятные метеоусловия в столице, — цитирует заявление ТАСС.

Специалисты городских служб активно ликвидируют последствия снегопада в столице. Утром в городе провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой.

По данным Гидрометцентра РФ, снегопад в Москве и Подмосковье достигнет наибольшей интенсивности в ближайшие три часа. С 9:00 до 12:00 высота снежного покрова может увеличиться на семь сантиметров.