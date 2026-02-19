Омичка-сирота спустя 5 лет заявила на подругу, из-за которой осталась без квартиры

История произошла в 2019 году. По версии следствия, тогда фигурантка познакомилась с молодой омичкой через общую знакомую, окружила вниманием, предложила жить у нее в доме, за что забирала большую часть зарплаты девушки, трудившейся в сфере общественного питания.
"В какой-то момент старшая подруга предложила переехать в Новороссийск, где у нее есть земельный участок, возвести дом и строить свою жизнь на юге России. Для реализации плана обвиняемая уговорила соседку продать квартиру, которой ее обеспечило государство после выпуска из детского дома.
Обвиняемая нашла риелтора, покупателя и в декабре 2019 года продала принадлежавшую девушке однокомнатную квартиру на улице Молодова за 1 миллион 350 тысяч рублей. После сделки женщина забрала всю сумму себе и, как установлено следствием, потратила ее на погашение кредитов, оставив потерпевшую и без квартиры, и без денег", — говорится в официальном сообщении.
Следователи привлекли экспертов и выяснили, что потерпевшая, которой сейчас 34 года, согласилась на предложение старшей подруги, поскольку та пользовалась у нее безоговорочным доверием и авторитетом.
«Сама девушка обладает мягким характером, внушаема, стеснительна, ориентируется на поведение и мнение ближайшего окружения. Именно эти особенности и позволили обвиняемой совершить преступление в отношении молодой подруги», — добавили в региональном УМВД.
Девушка не обращалась в полицию 5 лет, но потом коллега объяснила ей, что ее обманули, и та написала заявление.
Заявляется, что обвиняемая не признала вменяемую ей вину, многократно меняя показания. Однако следствием, как указано, собраны весомые доказательства, изобличающие ее в мошенничестве.
Потерпевшей заявлен гражданский иск, а на счета обвиняемой наложен арест. Уголовное дело будет рассмотрено в Куйбышевском районном суде города Омска.