Таиланд депортировал россиянина, похитившего более трех миллиардов рублей

Таиланд депортировал российского гражданина, которого обвиняют в крупном мошенничестве при реализации государственных контрактов в рамках программы развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Сумма хищения превышает 3,2 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Волк уточнила, что передача состоялась в аэропорту Бангкока, где российские полицейские приняли россиянина, который находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.
«Сегодня в аэропорту Бангкока сотрудники полиции Таиланда передали российским коллегам гражданина нашей страны, который разыскивался за мошенничество в особо крупном размере», — сказала Волк.
По данным МВД, с 2021 по 2024 год фигурант предоставлял ложные сведения при исполнении госконтрактов в рамках программы развития ОПК. Предполагается, что через подконтрольные организации он вывел бюджетные средства.
В апреле 2025 года было возбуждено уголовное дело. После этого подозреваемый покинул Россию и скрылся за границей. В декабре того же года он был объявлен в международный розыск.
