Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таиланд депортировал россиянина, похитившего более трех миллиардов рублей

Таиланд депортировал гражданина России, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении госконтрактов.

Источник: Аргументы и факты

Таиланд депортировал российского гражданина, которого обвиняют в крупном мошенничестве при реализации государственных контрактов в рамках программы развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Сумма хищения превышает 3,2 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк уточнила, что передача состоялась в аэропорту Бангкока, где российские полицейские приняли россиянина, который находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.

«Сегодня в аэропорту Бангкока сотрудники полиции Таиланда передали российским коллегам гражданина нашей страны, который разыскивался за мошенничество в особо крупном размере», — сказала Волк.

По данным МВД, с 2021 по 2024 год фигурант предоставлял ложные сведения при исполнении госконтрактов в рамках программы развития ОПК. Предполагается, что через подконтрольные организации он вывел бюджетные средства.

В апреле 2025 года было возбуждено уголовное дело. После этого подозреваемый покинул Россию и скрылся за границей. В декабре того же года он был объявлен в международный розыск.

Ранее звезду немецкого рэпа задержали на Пхукете за наркотики.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше