Около 140 рейсов отменены и задержаны в Москве из-за циклона «Валли»

Больше всего от непогоды пострадал аэропорт Шереметьево. Там отложили вылет 18 рейсов, ещё 15 бортов не могут вовремя прибыть. Полностью отменены 53 авиарейса, в том числе в Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Уфу и другие российские города.
Во Внуково ситуация немногим лучше — задерживается прибытие 13 самолётов и вылет 17. Под удар попали рейсы в Дубай, Анкару, Стамбул, Фергану, Сочи. Авиакомпания Turkish Airlines и вовсе отменила два дневных рейса в Стамбул, оставив пассажиров дожидаться улучшения погоды.
Наименьшие потери пока у Домодедово — там отменён только один вылет, а прибытие шести самолётов задерживается. В небе над аэропортом кружат борта из Улан-Удэ, Иркутска и Дубая, которые не могут вовремя приземлиться.
Снежная стихия атакует не только небо, но и землю. На дорогах Москвы уже образовались пробки в 8 баллов. Власти рекомендуют автомобилистам пересесть на общественный транспорт. С раннего утра на улицы города выехали сотни единиц снегоуборочной техники, но справиться с последствиями осадков непросто. Синоптики прогнозируют, что снег будет идти весь день и всю ночь.
Ранее Life.ru рассказывал, что Москву накрыл снежный циклон «Валли», который до сих пор продолжает набирать обороты. Из-за него за несколько часов в столице и Московской области выпало до 10 миллиметров осадков.
