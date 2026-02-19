Около 140 рейсов отменены и задержаны в Москве из-за циклона «Валли»

Снежная стихия атакует не только небо, но и землю. На дорогах Москвы уже образовались пробки в 8 баллов. Власти рекомендуют автомобилистам пересесть на общественный транспорт. С раннего утра на улицы города выехали сотни единиц снегоуборочной техники, но справиться с последствиями осадков непросто. Синоптики прогнозируют, что снег будет идти весь день и всю ночь.