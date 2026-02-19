Ричмонд
Около 140 рейсов отменены и задержаны в Москве из-за циклона «Валли»

Московские аэропорты отменили и задержали около 140 рейсов из-за обрушившегося на столицу сильнейшего снегопада и циклона «Валли». Данные об этом распространил Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Больше всего от непогоды пострадал аэропорт Шереметьево. Там отложили вылет 18 рейсов, ещё 15 бортов не могут вовремя прибыть. Полностью отменены 53 авиарейса, в том числе в Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Уфу и другие российские города.

Во Внуково ситуация немногим лучше — задерживается прибытие 13 самолётов и вылет 17. Под удар попали рейсы в Дубай, Анкару, Стамбул, Фергану, Сочи. Авиакомпания Turkish Airlines и вовсе отменила два дневных рейса в Стамбул, оставив пассажиров дожидаться улучшения погоды.

Наименьшие потери пока у Домодедово — там отменён только один вылет, а прибытие шести самолётов задерживается. В небе над аэропортом кружат борта из Улан-Удэ, Иркутска и Дубая, которые не могут вовремя приземлиться.

Снежная стихия атакует не только небо, но и землю. На дорогах Москвы уже образовались пробки в 8 баллов. Власти рекомендуют автомобилистам пересесть на общественный транспорт. С раннего утра на улицы города выехали сотни единиц снегоуборочной техники, но справиться с последствиями осадков непросто. Синоптики прогнозируют, что снег будет идти весь день и всю ночь.

Ранее Life.ru рассказывал, что Москву накрыл снежный циклон «Валли», который до сих пор продолжает набирать обороты. Из-за него за несколько часов в столице и Московской области выпало до 10 миллиметров осадков.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.