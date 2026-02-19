Ричмонд
Мужчина подорвал гранату в Ростовской области при попытке задержания

Мужчина подорвал гранату при попытке его задержания полицейскими в Ростовской области и погиб на месте. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в правоохранительных органах. Мужчина находился в розыске.

В результате взрыва двое сотрудников полиции получили травмы. Правоохранители продолжают работу на месте происшествия, обстоятельства случившегося уточняются.

Мужчина скрывался в одном из домов под Таганрогом. При попытке задержания подозреваемый оказал сопротивление, полицейские были вынуждены применить меры, в ходе которых произошел взрыв, передает ТАСС.

Ранее подобное происшествие произошло в ночь на 24 декабря на Елецкой улице в Москве: полицейские заметили подозрительного мужчину у служебного автомобиля. Они попытались задержать его, но в этот момент злоумышленник привел в действие взрывчатку. В результате детонации СВУ погибли трое человек — полицейские Илья Климанов и Максим Горбунов и сам подрывник. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Позднее стало известно, что подрывник мог действовать по заданию мошенников. «Вечерняя Москва» собрала главное о произошедшем.