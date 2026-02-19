В Ростовской области мужчина подорвал гранату во время задержания полицией

Мужчина подорвал гранату при задержании полицейскими в Ростовской области. Он погиб, двое полицейских ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Мужчина находился в розыске, инцидент произошел при задержании, он погиб, двое полицейских получили травмы», — говорится в сообщении агентства.
Оперативные службы выехали на место происшествия. Пострадавшим полицейским сейчас оказывается вся необходимая помощь. Они находятся в больнице под наблюдением врачей.
Ранее KP.RU сообщил, что недавно произошло нападение на сотрудников полиции в Санкт-Петербурге. В Северной столице мужчина решил оказать сопротивление во время задержания с катаной. Один сотрудник МВД получил ранение. А «самурай» сейчас находится в СИЗО. В инциденте разбираются правоохранительные органы.