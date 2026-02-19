В Ростовской области мужчина подорвал гранату во время задержания полицией

Ранее KP.RU сообщил, что недавно произошло нападение на сотрудников полиции в Санкт-Петербурге. В Северной столице мужчина решил оказать сопротивление во время задержания с катаной. Один сотрудник МВД получил ранение. А «самурай» сейчас находится в СИЗО. В инциденте разбираются правоохранительные органы.