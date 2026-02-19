Пять суток за попытку изнасилования? Странное решение суда вновь вызвало вопросы

История началась с того, что филиал одного из банков в Наманганской области направил двух сотрудников — 24-летнего парня и девушку — в Ташкент для участия в спортивных соревнованиях. Их разместили в гостинице.
На суде девушка рассказала, что в ночь с 18 на 19 декабря 2025 года коллега постучал к ней в номер. Она открыла дверь, и он предложил устроить «ночной ужин» в её комнате. Несмотря на её отказ, он зашёл внутрь и заявил, что поест и уйдёт.
По словам потерпевшей, между ними возник конфликт. Парень начал приставать к ней и предложил вступить в интимную связь. Когда она ответила: «Лучше умереть, чем сделать это», он сказал: «Тогда умрёшь». После этого он повалил её на кровать и попытался задушить подушкой. Девушка кричала и сопротивлялась. Когда она попыталась выбежать из номера, он не позволил ей выйти.
В итоге ей удалось вырваться и покинуть комнату.
На судебном заседании молодой человек признал вину. Он заявил, что знаком с девушкой с 2021 года, что они живут в одной махалле и что он долгое время испытывал к ней симпатию. По его словам, именно поэтому он «решил действовать», когда они оказались вместе в командировке.
Суд квалифицировал произошедшее по статье 41−1 («Сексуальное домогательство») и назначил наказание в виде пяти суток административного ареста (приговор есть в распоряжении редакции).
И вот здесь возникают серьёзные вопросы как к следствию, которое дало делу именно такую квалификацию, так и к суду, который согласился с этим. Описанные обстоятельства — угрозы убийством, попытка удушения, физическое удержание — выглядят куда более серьёзно, чем обычные домогательства.
Когда подобные действия заканчиваются несколькими сутками ареста, это неизбежно вызывает общественное недоумение. Ведь если угрозы и попытка насилия оцениваются как административное правонарушение, то какой сигнал получает общество?
Чем мягче будет реакция на подобные случаи, тем выше риск того, что кто-то в следующий раз зайдёт гораздо дальше.