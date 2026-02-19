Пять суток за попытку изнасилования? Странное решение суда вновь вызвало вопросы

По словам потерпевшей, между ними возник конфликт. Парень начал приставать к ней и предложил вступить в интимную связь. Когда она ответила: «Лучше умереть, чем сделать это», он сказал: «Тогда умрёшь». После этого он повалил её на кровать и попытался задушить подушкой. Девушка кричала и сопротивлялась. Когда она попыталась выбежать из номера, он не позволил ей выйти.