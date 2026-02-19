Ричмонд
Пять суток за попытку изнасилования? Странное решение суда вновь вызвало вопросы

Vaib.uz (новости Узбекистана. 19 февраля). Очередное резонансное и, мягко говоря, странное решение вынес суд. Молодого человека отправили под административный арест на пять суток за действия, которые по описанию больше напоминают попытку изнасилования.

Источник: Vaib.Uz

История началась с того, что филиал одного из банков в Наманганской области направил двух сотрудников — 24-летнего парня и девушку — в Ташкент для участия в спортивных соревнованиях. Их разместили в гостинице.

На суде девушка рассказала, что в ночь с 18 на 19 декабря 2025 года коллега постучал к ней в номер. Она открыла дверь, и он предложил устроить «ночной ужин» в её комнате. Несмотря на её отказ, он зашёл внутрь и заявил, что поест и уйдёт.

По словам потерпевшей, между ними возник конфликт. Парень начал приставать к ней и предложил вступить в интимную связь. Когда она ответила: «Лучше умереть, чем сделать это», он сказал: «Тогда умрёшь». После этого он повалил её на кровать и попытался задушить подушкой. Девушка кричала и сопротивлялась. Когда она попыталась выбежать из номера, он не позволил ей выйти.

В итоге ей удалось вырваться и покинуть комнату.

На судебном заседании молодой человек признал вину. Он заявил, что знаком с девушкой с 2021 года, что они живут в одной махалле и что он долгое время испытывал к ней симпатию. По его словам, именно поэтому он «решил действовать», когда они оказались вместе в командировке.

Суд квалифицировал произошедшее по статье 41−1 («Сексуальное домогательство») и назначил наказание в виде пяти суток административного ареста (приговор есть в распоряжении редакции).

И вот здесь возникают серьёзные вопросы как к следствию, которое дало делу именно такую квалификацию, так и к суду, который согласился с этим. Описанные обстоятельства — угрозы убийством, попытка удушения, физическое удержание — выглядят куда более серьёзно, чем обычные домогательства.

Когда подобные действия заканчиваются несколькими сутками ареста, это неизбежно вызывает общественное недоумение. Ведь если угрозы и попытка насилия оцениваются как административное правонарушение, то какой сигнал получает общество?

Чем мягче будет реакция на подобные случаи, тем выше риск того, что кто-то в следующий раз зайдёт гораздо дальше.