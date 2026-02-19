В лобовом столкновении двух «Дамасов» погиб человек, ещё четверо госпитализированы

В региональном УБДД рассказали подробности происшествия.
18 февраля примерно в 10:00 на автодороге, проходящей по территории махалли «Хужакурганча» Нарынского района, произошло ДТП.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Дамас», двигавшийся по направлению Нарын — Чожа, превысил установленную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим «Дамасом», который двигался по своей полосе.
В результате аварии один пассажир, находившийся на переднем сиденье автомобиля, ставшего причиной столкновения, получил тяжёлые травмы и скончался в больнице.
Оба водителя и ещё два пассажира с различными телесными повреждениями были доставлены в районное медицинское объединение. О состоянии пострадавших пока не сообщается.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.
Мы уже не раз писали о том, что многие водители «Дамасов» ведут себя на дороге слишком самоуверенно, будто бы управляют танком, и нередко позволяют себе опасные и агрессивные манёвры. Однако в реальности это далеко не самый безопасный автомобиль, который к тому же часто используется для перевозки пассажиров. Подобное поведение за рулём нередко заканчивается трагедиями.