В лобовом столкновении двух «Дамасов» погиб человек, ещё четверо госпитализированы

Мы уже не раз писали о том, что многие водители «Дамасов» ведут себя на дороге слишком самоуверенно, будто бы управляют танком, и нередко позволяют себе опасные и агрессивные манёвры. Однако в реальности это далеко не самый безопасный автомобиль, который к тому же часто используется для перевозки пассажиров. Подобное поведение за рулём нередко заканчивается трагедиями.