В лобовом столкновении двух «Дамасов» погиб человек, ещё четверо госпитализированы

Vaib.uz (новости Узбекистана. 19 февраля). Накануне в соцсетях распространились кадры очередного серьёзного ДТП, произошедшего в Наманганской области. На видео видно сильно повреждённый автомобиль «Дамас». Пользователи сообщали, что в аварии пострадали несколько человек.

Источник: Vaib.Uz

В региональном УБДД рассказали подробности происшествия.

18 февраля примерно в 10:00 на автодороге, проходящей по территории махалли «Хужакурганча» Нарынского района, произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Дамас», двигавшийся по направлению Нарын — Чожа, превысил установленную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим «Дамасом», который двигался по своей полосе.

В результате аварии один пассажир, находившийся на переднем сиденье автомобиля, ставшего причиной столкновения, получил тяжёлые травмы и скончался в больнице.

Оба водителя и ещё два пассажира с различными телесными повреждениями были доставлены в районное медицинское объединение. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Мы уже не раз писали о том, что многие водители «Дамасов» ведут себя на дороге слишком самоуверенно, будто бы управляют танком, и нередко позволяют себе опасные и агрессивные манёвры. Однако в реальности это далеко не самый безопасный автомобиль, который к тому же часто используется для перевозки пассажиров. Подобное поведение за рулём нередко заканчивается трагедиями.