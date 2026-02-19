Вербовали и отправляли в Турцию для работы проститутками: в Ташкенте задержаны женщины по делу о торговле людьми

Сотрудники правоохранительных органов получили оперативную информацию о том, что две женщины, проживающие в Намангане, активно подыскивают молодых и разведённых женщин. За ними было установлено наблюдение. В ходе проверки выяснилось, что они являются частью цепочки по вербовке и отправке гражданок Узбекистана за границу для занятия проституцией.
Как установили оперативники, злоумышленницы вошли в доверие к 24-летней жительнице Намангана, пообещав ей высокий доход и «легальную» работу. С помощью различных обещаний и ложной информации они попытались отправить девушку через Международный аэропорт Ташкента в Анкару для занятия проституцией.
В момент отправки подозреваемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 Уголовного кодекса (торговля людьми). В настоящее время проводятся следственные действия.
В подобных ситуациях некоторые девушки могут догадываться о реальном характере «работы», однако рассчитывают на условия, которые обещают вербовщики: мол, поработаешь год, заработаешь деньги и вернёшься домой обеспеченной. На практике всё часто происходит иначе.
По данным правозащитных структур, по прибытии у них часто забирают паспорта, ограничивают свободу передвижения и заставляют работать практически без отдыха, для «отработки» дороги и проживания. Со временем психологическое давление и контроль ломают человека. Это выстроенная схема эксплуатации, превращающая обещания лёгкого заработка в тяжёлую зависимость и фактическое рабство.
Поэтому, правоохранительные органы призывают граждан с осторожностью относиться к предложениям о высокооплачиваемой работе за рубежом и тщательно проверять информацию о работодателях и посредниках.