Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вербовали и отправляли в Турцию для работы проститутками: в Ташкенте задержаны женщины по делу о торговле людьми

Vaib.uz (новости Узбекистана. 19 февраля). Правоохранительные органы пресекли деятельность группы, занимавшейся вербовкой и отправкой девушек в Турцию для занятия проституцией.

Источник: Vaib.Uz

Сотрудники правоохранительных органов получили оперативную информацию о том, что две женщины, проживающие в Намангане, активно подыскивают молодых и разведённых женщин. За ними было установлено наблюдение. В ходе проверки выяснилось, что они являются частью цепочки по вербовке и отправке гражданок Узбекистана за границу для занятия проституцией.

Как установили оперативники, злоумышленницы вошли в доверие к 24-летней жительнице Намангана, пообещав ей высокий доход и «легальную» работу. С помощью различных обещаний и ложной информации они попытались отправить девушку через Международный аэропорт Ташкента в Анкару для занятия проституцией.

В момент отправки подозреваемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 Уголовного кодекса (торговля людьми). В настоящее время проводятся следственные действия.

В подобных ситуациях некоторые девушки могут догадываться о реальном характере «работы», однако рассчитывают на условия, которые обещают вербовщики: мол, поработаешь год, заработаешь деньги и вернёшься домой обеспеченной. На практике всё часто происходит иначе.

По данным правозащитных структур, по прибытии у них часто забирают паспорта, ограничивают свободу передвижения и заставляют работать практически без отдыха, для «отработки» дороги и проживания. Со временем психологическое давление и контроль ломают человека. Это выстроенная схема эксплуатации, превращающая обещания лёгкого заработка в тяжёлую зависимость и фактическое рабство.

Поэтому, правоохранительные органы призывают граждан с осторожностью относиться к предложениям о высокооплачиваемой работе за рубежом и тщательно проверять информацию о работодателях и посредниках.