Вербовали и отправляли в Турцию для работы проститутками: в Ташкенте задержаны женщины по делу о торговле людьми

Сотрудники правоохранительных органов получили оперативную информацию о том, что две женщины, проживающие в Намангане, активно подыскивают молодых и разведённых женщин. За ними было установлено наблюдение. В ходе проверки выяснилось, что они являются частью цепочки по вербовке и отправке гражданок Узбекистана за границу для занятия проституцией.