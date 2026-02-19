Трубу прорвало возле станции метро «Технопарк»

Трубу прорвало на проспекте Андропова около станции метро «Технопарк». Из-за этого дорогу подтопило. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».
— Прорыв трубы произошел на проспекте Андропова в районе метро «Технопарк», дорогу подтопило, — говорится в публикации.
В связи с произошедшим образовалась пробка. Позднее городские службы справились с аварией — протечку локализовали.
— Городские службы локализовали вытекание воды на проезжую часть на проспекте Андропова в районе дома 10а. Выполняются работы по приведению в порядок дорожного полотна, — сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе департамента ЖКХ столицы.
В начале февраля трубу прорвало возле станции «Южная». На место прибыли рабочие. Они устранили неполадку и убрали воду, которая вылилась на дорогу. Почему прорвало трубу — не сообщалось.