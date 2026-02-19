Новосибирца отправили под суд за демонстрацию экстремистской татуировки

Жителя Новосибирска отправили под суд за публичное демонстрирование символики экстремистской организации, а именно татуировки в виде восьмиконечной звезды с лучами. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Было установлено, что сибиряка ранее привлекали к административной ответственности за публикацию изображений с символикой запрещенного международного движения. Несмотря на это, мужчина в апреле и июле прошлого года вновь разместил в соцсети фото, на которых была видна татуировка на кисти его левой руки. Кроме того, он допустил демонстрации данной татуировки в одном из сетевых магазинов.
— Согласно заключению специалиста, данные изображения являются символикой международного движения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного Суда РФ, — добавили в пресс-службе.