Новосибирца отправили под суд за демонстрацию экстремистской татуировки

Он опубликовал в соцсети фото, на котором видна татуировка с символикой запрещенной организации.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Новосибирска отправили под суд за публичное демонстрирование символики экстремистской организации, а именно татуировки в виде восьмиконечной звезды с лучами. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Было установлено, что сибиряка ранее привлекали к административной ответственности за публикацию изображений с символикой запрещенного международного движения. Несмотря на это, мужчина в апреле и июле прошлого года вновь разместил в соцсети фото, на которых была видна татуировка на кисти его левой руки. Кроме того, он допустил демонстрации данной татуировки в одном из сетевых магазинов.

— Согласно заключению специалиста, данные изображения являются символикой международного движения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного Суда РФ, — добавили в пресс-службе.