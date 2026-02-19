Ричмонд
Обвиняемого в афере на 3,2 миллиарда рублей депортировали из Таиланда в Россию

Гражданина России, который был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, передали российским правоохранителям тайские коллеги. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Мужчина обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных по целевой программе развития оборонно-промышленного комплекса. В период с 2021 по 2024 год он предоставлял недостоверные сведения при исполнении госконтрактов. Используя подставные организации, обвиняемый похитил более 3,2 миллиарда рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве было возбуждено в апреле 2025 года.

После этого мужчина покинул территорию России и скрылся за границей. Уже в декабре того же года он был объявлен в международный розыск. Волк отметила, что информация о задержании разыскиваемого на территории Таиланда была получена в результате сотрудничества по линии Интерпола. После экстрадиции обвиняемого доставят в Россию для проведения следственных мероприятий.

— Имя обвиняемого и какие-либо подробности дела представитель МВД не привела, — передает РИА Новости.

Недавно россиянина Феликса Александрова, обвиняемого в хулиганстве в московском метро, которого затем объявили в международный розыск, экстрадировали из Черногории в Россию.

