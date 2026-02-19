Ричмонд
В школах и детских садах Бурятии нашли нарушения в продуктах питания

Всем ответственным лицам выдали предупреждения.

Источник: Комсомольская правда

В школах и детских садах Бурятии нашли нарушения в продуктах питания. С начала 2026 года сотрудники Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия проверили 11 образовательных учреждений.

— В Кяхтинском районе выявили десять нарушений ветеринарных правил. На часть продуктов, которые шли на приготовление еды не было ветеринарных документов, — уточнили в ведомстве.

Даже если документы были, их порой не успевали «закрыть» вовремя. Всем ответственным лицам выдали предупреждения. Это электронный инструмент, который помогает контролировать оборот продукции и оперативно реагировать на нарушения.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Нижнеудинске продают хлеб, который защитит покупателей от мошенников. Специальные информационные наклейки рассказывают о кибербезопасности.