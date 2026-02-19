Прокуратура помогла найти мужчину, избившего 78-летнего новосибирца

В Новосибирске прокуратура восстановила справедливость в отношении 78-летнего мужчины, которого избил молодой мужчина. Правоохранители несколько раз закрывали дело из-за того, что не могли найти обидчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.