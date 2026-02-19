Прокуратура помогла найти мужчину, избившего 78-летнего новосибирца

В Новосибирске прокуратура восстановила справедливость в отношении 78-летнего мужчины, которого избил молодой мужчина. Правоохранители несколько раз закрывали дело из-за того, что не могли найти обидчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
На прием в прокуратуру Железнодорожного района обратилась жена пострадавшего. Выяснилось, что ее супруга избили, но сотрудники отдела полиции неоднократно прекращали административное дело по ст. 6.1.1 КоАП РФ, ссылаясь на то, что не могут установить местонахождение нападавшего.
Прокуратура опротестовала эти решения и внесла представление начальнику райотдела. После вмешательства обидчика нашли.
В итоге суд назначил виновному штраф. Кроме того, прокуратура подала иск о компенсации морального вреда в пользу пенсионера.