Полиция разыскивает любителя «бесплатного» сыра в Новосибирской области

Отдел МВД по городу Куйбышеву устанавливает личность и местонахождение мужчины, подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Новосибирской области.
Установлено, что 1 февраля 2026 года мужчина украл с прилавка товар в одном из супермаркетов города Куйбышева. Подозреваемому по какой-то причине срочно понадобилось большое количество сыра. Вор стащил сразу 19 упаковок различных марок. Общая сумма ущерба составила 4,8 тысячи рублей.
«Всем, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемого, изображенного на фото, просьба сообщить по телефонам в полицию: 8−913−768−89−78, 8−999−304−01−85», — сказано в сообщении МВД.
Андрей Лактионов