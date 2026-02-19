В Новосибирске при пожаре в пятиэтажке спасли пожилую женщину без сознания

В Кировском районе Новосибирска произошел пожар в жилом доме на улице Промышленная. Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже, пожарные эвакуировали женщину без сознания.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о возгорании в доме № 2 по улице Промышленная поступило утром 19 февраля. Пожар произошел на кухне одной из квартир, расположенной на четвертом этаже. Огонь повредил домашние вещи на площади четырех квадратных метров. Спасателям потребовалось 20 минут, чтобы ликвидировать открытое горение.
Внутри горящей квартиры пожарные обнаружили пожилую женщину без сознания.
«Из горящей квартиры эвакуировали пожилую женщину без сознания. Женщину откачали фельдшеры скорой помощи», — сообщили в МЧС.
В Telegram-канале АСТ-54 местные жители предполагают, что возгорание могло произойти из-за неисправного обогревателя. По данным сервиса «Системы жизнеобеспечения населения Новосибирска», утром 19 февраля в пятиэтажке произошло отключение отопления из-за аварии. Жильцы могли использовать электрообогреватели, что иногда приводит к короткому замыканию и пожару.
Официальные причины случившегося устанавливают дознаватели МЧС.
ИА Сибинформ