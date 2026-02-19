В Новосибирске при пожаре в пятиэтажке спасли пожилую женщину без сознания

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о возгорании в доме № 2 по улице Промышленная поступило утром 19 февраля. Пожар произошел на кухне одной из квартир, расположенной на четвертом этаже. Огонь повредил домашние вещи на площади четырех квадратных метров. Спасателям потребовалось 20 минут, чтобы ликвидировать открытое горение.