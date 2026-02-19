Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарушитель подорвал гранату при задержании в Ростовской области

Нарушитель погиб, двое полицейских пострадали после подрыва гранаты при задержании под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области во время задержания 45-летний нарушитель применил взрывное устройство и погиб на месте. Двое полицейских с травмами попали в больницу. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как пояснили в полиции, правоохранители прибыли в село Николаевка, чтобы задержать мужчину, находившегося в федеральном розыске. Подозреваемого обнаружили в одном из домов, он оказал сопротивление, а потом «подорвал взрывное устройство, предположительно, боевую гранату».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.