Нарушитель подорвал гранату при задержании в Ростовской области

В Ростовской области во время задержания 45-летний нарушитель применил взрывное устройство и погиб на месте. Двое полицейских с травмами попали в больницу. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Как пояснили в полиции, правоохранители прибыли в село Николаевка, чтобы задержать мужчину, находившегося в федеральном розыске. Подозреваемого обнаружили в одном из домов, он оказал сопротивление, а потом «подорвал взрывное устройство, предположительно, боевую гранату».
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.