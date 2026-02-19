Ричмонд
Спасатели показали кадры с места пожара на улице Взлетной в Омске

Появились подробности о происшествии в Кузьминках.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 19 февраля, главное управление МЧС России по Омской области опубликовало кадры с места пожара в мкрн Кузьминки. Напомним, накануне полыхала квартира на последнем, 22 этаже высотки на улице Взлетной.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области.

«Из горящего и задымленного здания самостоятельно эвакуировались 70 человек, включая 15 детей. Газодымозащитники спасли 8 человек, в том числе 4 ребенка. Пожар на 40 квадратах ликвидировали 37 сотрудников МЧС в 18:22, задействовав 10 единиц техники. Пострадавших нет», — уточняется в сообщении.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области.

Обстоятельства случившегося выясняются, прокуратура организовала проверку в отношении УК.

Ранее«КП-Омск» поделилась деталями инцидента на Взлетной. Возгорание произошло по бытовым причинам, огонь пошел из кухни.

ЧИТАТЬ ПОДРОБНОСТИ: «На нас летел пепел с верхних этажей»: очевидцы рассказали о пожаре на 22 этаже в Омске.