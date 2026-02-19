КНБ задержал казахстанцев после покупки дома

Судом установлено, что с января 2025 года подсудимые под руководством неустановленного лица приобрели жилой дом в Самарском районе, разместили в нем оборудование и приспособления для изготовления психотропных веществ в целях сбыта и использовали указанный дом в качестве лаборатории.