КНБ задержал казахстанцев после покупки дома

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Восточно-Казахстанской области рассмотрено уголовное дело в отношении двух мужчин, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается на официальной странице судов Восточно-Казахстанской области в Facebook, мужчин обвиняли по п.п.1, 3 ч.3 ст.297−1 УК РК (Незаконное изготовление психотропных веществ в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору в целях их сбыта).

Судом установлено, что с января 2025 года подсудимые под руководством неустановленного лица приобрели жилой дом в Самарском районе, разместили в нем оборудование и приспособления для изготовления психотропных веществ в целях сбыта и использовали указанный дом в качестве лаборатории.

Сотрудниками ДКНБ по ВКО мужчины были задержаны, при обыске лаборатории изъято психотропное вещество «α-PVP, α-пирролидиновалерофенон» общей массой 76 393,2223 гр.

Прокурор в судебных прениях просил суд признать их виновными по п.п.1, 3 ч.3 ст.297−1 УК РК и назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.

Санкция ч.3 ст.297−1 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, суд признал полное признание вины подсудимыми, их искреннее раскаяние в содеянном, положительные характеристики, наличие у одного из подсудимых на иждивении малолетнего ребенка.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Суд признал мужчин виновными по п.п.1, 3 ч.3 ст.297−1 УК РК и назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.

Приговором суда оборудование лаборатории и прекурсоры подлежат уничтожению, жилой дом обращен в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.