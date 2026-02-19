Во Владивостоке осудили директора детского лагеря

В Советском районе Владивостока завершился судебный процесс над директором детского лагеря. Руководитель учреждения признан виновным в том, что поставил под угрозу безопасность детей ради коммерческой выгоды.
Ранее прокуратура добилась судебного запрета на эксплуатацию помещений лагеря. Поводом для столь жестких мер стали многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. Проверка показала, что состояние объекта создавало реальную угрозу для жизни и здоровья находящихся там детей.
Однако директор учреждения предпочел не замечать требований Фемиды. Имея на руках действующее определение суда о запрете деятельности, он не только не стал устранять нарушения, но и продолжил активную работу.
Прокуратура Советского района направила материалы проверки в следственные органы, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по статье о неисполнении судебного решения.
Суд оштрафовал директора на 70 тысяч рублей. Прокуратура держит на контроле устранение всех нарушений пожарной безопасности.