Вместо срока — штраф: экс-главе Советского района Исаеву смягчили приговор

В июле судебная коллегия облсуда отменила этот приговор из-за существенных нарушений уголовно-процессуального закона, в том числе права на защиту, и направила дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Апелляционная инстанция облсуда в декабре 2025 года признала выводы нижестоящей инстанции о виновности обоснованными и оставила квалификацию действий без изменения. Вместе с тем суд учел дополнительные смягчающие обстоятельства — активную благотворительную деятельность, многочисленные награды и положительные характеристики. В результате наказание по всем эпизодам было смягчено до штрафов, которые по совокупности составили 11 млн рублей. Дополнительно Исаеву назначен запрет на занятие должностей в органах местного самоуправления сроком на семь лет и лишение классного чина «Действительный муниципальный советник 1 класса». По эпизоду превышения должностных полномочий он освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Исаеву также зачли в срок лишения свободы время нахождения в СИЗО, под домашним арестом и в колонии строгого режима. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена. Апелляционное определение вступило в законную силу.