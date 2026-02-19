В семье Поповых из Иглинского района Башкирии родился десятый ребенок

До этого в семье росли девять детей — пять девочек и четыре мальчика. Как рассказывала глава района Гюзель Насырова, Поповы переехали в Иглино из Кумертау. Глава семейства Алексей Викторович работает художником-гравером, а его супруга Станислава Олеговна по профессии фотограф, но сейчас находится в декретном отпуске.