В семье Поповых из Иглинского района Башкирии родился десятый ребенок

Художник и фотограф из Башкирии стали родителями в десятый раз.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском района Башкирии прибавление: у Алексея и Станиславы Поповых 5 февраля родился десятый ребенок. Радостную новость сообщил председатель госкомитета республики по делам юстиции Владимир Спеле. Мальчика назвали сильным именем Лев.

До этого в семье росли девять детей — пять девочек и четыре мальчика. Как рассказывала глава района Гюзель Насырова, Поповы переехали в Иглино из Кумертау. Глава семейства Алексей Викторович работает художником-гравером, а его супруга Станислава Олеговна по профессии фотограф, но сейчас находится в декретном отпуске.

