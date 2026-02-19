Сибиряк за нападение его собаки на ребенка выплатит семье 50 тысяч рублей

В Кемеровской области владельца собаки, которая напала на ребенка, обязали выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом пишет VSE42.RU.
Житель областной столицы обратился в региональную прокуратуру с просьбой взыскать компенсацию с владельца собаки, которая сорвалась с цепи во дворе частного дома и напала на его дочь. В результате девочка получила укушенные раны на спине, руках и ногах. Животное от ребенка отогнала мама.
— После инцидента девочка сильно испугалась, стала бояться собак и самостоятельно гулять по улице, — добавили в издании.
Прокурор района для защиты прав ребенка обратился в суд. Теперь хозяин собаки должен выплатить компенсацию морального вреда.