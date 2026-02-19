Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сибиряк за нападение его собаки на ребенка выплатит семье 50 тысяч рублей

Животное сорвалось с цепи во дворе частного дома.

Источник: Комсомольская правда

В Кемеровской области владельца собаки, которая напала на ребенка, обязали выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом пишет VSE42.RU.

Житель областной столицы обратился в региональную прокуратуру с просьбой взыскать компенсацию с владельца собаки, которая сорвалась с цепи во дворе частного дома и напала на его дочь. В результате девочка получила укушенные раны на спине, руках и ногах. Животное от ребенка отогнала мама.

— После инцидента девочка сильно испугалась, стала бояться собак и самостоятельно гулять по улице, — добавили в издании.

Прокурор района для защиты прав ребенка обратился в суд. Теперь хозяин собаки должен выплатить компенсацию морального вреда.