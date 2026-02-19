Частный дом полностью охвачен огнем в Омске

Напомним, что в среду, 18 февраля 2026 года, возник пожар в многоэтажке на улице Взлетной, что в микрорайоне Кузьминки. Горела квартира на 22 этаже на площади 40 кв. м. Из горящей многоэтажки смогли выйти 70 человек. Пожарные уже работают на месте, они спасли 8 человек, из них 4 ребенка. Никто не пострадал.