Частный дом полностью охвачен огнем в Омске

Как стало известно «СуперОмску», в четверг, 19 февраля 2026 года, загорелся частный дом в Новостроевском переулке, что в Советском административном округе. Площадь пожара составила 60 квадратных метров, пожарные — уже на месте.
Общая площадь дома, по данным «СуперОмска», составляет 150 кв. м.
Официальной информации о происшествии и пострадавших в нем пока не поступало.
Напомним, что в среду, 18 февраля 2026 года, возник пожар в многоэтажке на улице Взлетной, что в микрорайоне Кузьминки. Горела квартира на 22 этаже на площади 40 кв. м. Из горящей многоэтажки смогли выйти 70 человек. Пожарные уже работают на месте, они спасли 8 человек, из них 4 ребенка. Никто не пострадал.